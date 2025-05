Pagliara “Lo sport può dare un futuro migliore al nostro Paese”

PIETRASANTA (ITALPRESS) – “Siamo super soddisfatti, abbiamo trattato temi che sono riferiti alla base per un futuro migliore del nostro Paese, e questo si può fare attraverso lo sport”. Lo ha detto Fabio Pagliara, presidente Fondazione Sportcity, tracciando un bilancio della prima edizione dello Sportcity Edu, un nuovo evento, patrocinato da Anci, per promuovere verso i giovani lo sport come strumento di educazione, formazione, sostenibilità e benessere.

