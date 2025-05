Il Sole 24 Ore ha redatto le tre classifiche della Qualità della vita per fasce d’età che misurano rispettivamente il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italiano. Cremona si trova al quinto posto (su 107 province) per la qualità della vita per gli anziani (over 65), sesta per la qualità di vita dei giovani (18-35 anni) e soltanto 57esima per la qualità della vita dei bambini (fascia 0-14 anni).

In generale sui giovani pesa la fatica nei progetti di vita: nel 2024 cala dal 13,4 all’11,8 % la disoccupazione giovanile e restano stabili i canoni d’affitto (che in media incidono per il 22,4% sul reddito), ma gli under 35 si sposano sempre meno e, a marzo 2025, le imprese con titolari sotto i 35 anni erano il 3,4% in meno rispetto a 12 mesi prima.

Continua a salire l’età media al primo figlio: 32,6 anni nel 2024. Negli anziani aumenta il consumo dei farmaci antidepressivi (+3,6%) e per le malattie croniche (+1,6%), mentre salgono il numero di geriatri e infermieri e la speranza di vita (21,2 anni a 65 anni). Ma continua ad ampliarsi, lentamente, il numero di persone over 65 che vivono sole.

© Riproduzione riservata