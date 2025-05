Il comune di San Daniele Po ha un nuovo sindaco: è Simone Cadenazzi, architetto classe 1976, che, battendo il candidato Pierantonio Paternazzi, guiderà l’amministrazione cremonese. La sua lista ha preso 467 voti (60,18%), contro i 297 di Paternazzi.

A sancirlo, le elezioni amministrative andate in scena tra la giornata di domenica e la mattina di lunedì, nei seggi allestiti nelle sale delle scuole elementari.

Buona l’affluenza, in un paese (l’unico alle urne in provincia) che esce da un anno di commissariamento: a votare, infatti, è andato il 54.11% degli aventi diritto, percentuale che arriva quasi a toccare l’80% escludendo i residenti all’estero.

Cadenazzi, residente a Cremona ma con contatti stretti nel suo paese d’origine, era alla guida della lista “Progetto Comune”: insieme a lui, in consiglio comunale entreranno le 7 persone più votate della sua compagine.

A completare il “parlamentino”, il candidato sconfitto Pierantonio Paternazzi e due suoi candidati consiglieri.

Cadenazzi e i suoi resteranno in carica per i prossimi 5 anni, con un oneroso compito: risollevare le sorti e i bilanci del comune, da tempo in grave dissesto finanziario.

Andrea Colla

