La sicurezza al centro dell’incontro in Comune tra il sindaco Andrea Virgilio e l’onorevole della Lega Silvana Comaroli. “Un incontro importante come quello precedente con il senatore Ancorotti”, ha commentato il sindaco a fine incontro al quale hanno partecipato anche il presidente del consiglio comunale Luciano Pizzetti e l’assessore alla sicurezza Santo Canale.

“Credo che sia importante interloquire con i nostri parlamentari sulla base di un’esigenza che è quella anche sollevata dagli stessi operatori di polizia e delle forze dell’ordine, quello di un maggiore presidio del territorio.

“Ne abbiamo parlato in Consiglio, abbiamo sottolineato l’importanza di un lavoro in atto con la Prefettura, con tutte le forze dell’ordine. Questo territorio devea essere attenzionato e in questo modo stiamo dando, diciamo così, coerenza alle linee di indirizzo che ci ha dato il Consiglio Comunale”. Nelle prossime settimane ci saranno passaggi sempre sul tema sicurezza con i consiglieri regionali, ma anche con le minoranze in Parlamento, i consiglieri del Partito Democratico e dei 5 Stelle”.

Anche la parlamentare della Lega Comaroli si è detta soddisfatta dell’incontro tanto che ha dato la disponibilità per far arrivare a Cremona il sottosegretario Nicola Molteni, che ha la delega alla sicurezza. Non ne fa – così come l’amministrazione di cehtrosinistra – una questione di colore politico, ma “una questione per la sicurezza dei cittadini”. Comaroli ha annunciato che probabilmente arriveranno delle forze aggiuntive a Crema perché c’era un bando riservato ai commissariati. Si è detta d’accordo sulla presenza dell’esercito a Cremona “perché fa deterrenza. Io mi immagino, per esempio, pensando alla nostra stazione ferroviaria che vedere circolare i militari che fanno deterrenza e soprattutto pronto intervento, nel senso che possono chiamare immediatamente le forze dell’ordine”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata