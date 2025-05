Tg News – 26/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Comunali, centrosinistra verso vittoria a Genova e Ravenna

– Scudetto del Napoli, festa grande sul Lungomare

– Scontri al corteo contro Dl Sicurezza a Roma

– Delitto Garlasco, difensore Sempio: “Nordio ha ragione, Stasi innocente”

– Israele avverte: “Evacuare subito Khan Younis”

– Ucraina, Ue lavora a sanzioni per paralizzare economia russa

– Qualità della vita, per i giovani Gorizia è la migliore

– Referendum, nel nuovo spot Cgil un “passaparola” per la partecipazione

– Previsioni 3B Meteo 27 Maggio

