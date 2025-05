Trump celebra il Memorial Day al cimitero di Arlington

ARLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quei giovani uomini non avrebbero mai potuto sapere cosa avrebbe significato per noi il loro sacrificio, ma sappiamo certamente cosa dobbiamo a loro e cosa ci hanno dato, la più libera, la più grande e nobile Repubblica mai esistita sulla faccia della terra, la Repubblica che sto sistemando dopo quattro lunghi e duri anni. Sono stati quattro anni duri quelli che abbiamo attraversato”. Così il presidente americano Donald Trump in occasione della tradizionale cerimonia del Memorial Day al cimitero nazionale di Arlington.

