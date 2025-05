Fare educazione ambientale sul campo, perché l’ecologia, in fondo, è un gioco da ragazzi.

Questo l’obiettivo alla base di “Con i più piccoli puliamo il quartiere“, iniziativa green promossa dalla scuola dell’infanzia Villetta, il Circolo Legambiente Vedo Verde Cremona e il Comitato di Quartiere 11.

Nel pomeriggio di venerdì, una settantina di alunni, sacchetti, guanti e pinze alla mano sono andati alla ricerca dei rifiuti nei pressi dell’istituto scolastico. Con loro, le maestre, i genitori e i volontari.

“Ci è sembrato molto interessante – ha commentato Paola Zerbini, referente della scuola dell’infanzia – i bambini hanno partecipato con entusiasmo; un’iniziativa stupenda che continueremo il prossimo anno”.

“È una bellissima esperienza – ha proseguito Giovanna Perrotta, volontaria del Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona – siamo molto contenti. È da tanto che collaboriamo anche con il quartiere e con la scuola Villetta: oggi sono in tanti, circa 70 bambini con i genitori, per cui credo che sia un buon esempio per tutta la città. Raccoglieremo, come sempre, tutto quello che le persone maleducate lasciano per terra”.

Quello andato in scena nel quartiere Villetta è un progetto importante, che si inserisce nel solco di una serie di iniziative volte a formare in maniera più consapevole quelli che saranno i cittadini di domani.

“Parteciperemo tutti insieme alla festa conclusiva– ha confermato la docente – che si terrà il prossimo 20 di giugno, al termine della scuola dell’infanzia. I bambini vedranno i loro disegni appesi agli alberi e insieme festeggeremo il nostro parco”.

“Sono loro il presente e il futuro – conclude Perrotta – e serve una buona educazione ambientale da piccoli. Sicuramente cresceranno cittadini con una coscienza ambientale più alta e migliore della nostra”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata