Urne chiuse a San Daniele Po, unico comune cremonese chiamato a votare per le elezioni amministrative.

Due i candidati in lizza per il ruolo di primo cittadino: Pierantonio Paternazzi con la lista “Conoscere per ripartire” e Simone Cadenazzi con “Progetto Comune”.

Un’elezione molto sentita dai residenti, che tra la giornata di ieri e questa mattina si sono recati in massa alle urne: alle ore 13, la percentuale dei votanti si aggirava intorno al 75% nel seggio 1, superiore al 36% invece nel seggio 2 (dove però sono tanti gli iscritti all’estero); superiore al 55% il totale.

Andrea Colla

