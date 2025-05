Domenica 1° giugno dalle 15:00 alle 19:00 appuntamento nella nuova Piazza XXV Aprile di Pieve d’Olmi con la grande Festa dell’Assunzione, che quest’anno prende vita con il titolo “Ciapa e Tira”.

In occasione della Settimana Internazionale del Diritto al Gioco, Pieve d’Olmi celebra la gioia dello stare insieme con un pomeriggio imperdibile, in una piazza completamente animata da giochi, spettacoli, musica e sorprese per tutte le età.

Grazie alla collaborazione con Energia Ludica, la piazza sarà trasformata in un vero e proprio villaggio del gioco, con attività che spaziano dai giochi di una volta – come trottole e cerchi – ai passatempi più creativi e moderni. Un’occasione unica per famiglie, bambini e ragazzi, ma anche per i più grandi… che potranno riscoprire la gioia del gioco.

All’interno della manifestazione si esibiranno gli allievi di chitarra classica del Maestro Massimiliano Filippini, con un elegante saggio musicale che accompagnerà il pomeriggio.

Curiosità, arte e solidarietà animeranno la festa: mercatini locali, una suggestiva mostra fotografica e la tradizionale pesca di beneficenza, il cui ricavato andrà a sostegno delle attività dell’oratorio.

Direttamente dai fumetti e dai film arrivano Capitan America, Spider-Man, Superman e tanti altri: l’Heroes Bus, una vera casa viaggiante dei supereroi, farà tappa a Pieve d’Olmi, unica nella provincia di Cremona.

Si potrà salire sul Bus-Museo, incontrare i supereroi e vivere un momento di pura magia, tra animazioni e sorprese.

L’evento è promosso con il patrocinio del Comune e la partecipazione attiva delle realtà associative locali:

• OLMP Aps

• Naturalmente

• La Comunità dei Volontari O.d.v.

• Pro Loco Pieve d’Olmi

• Protezione Civile

• Oratorio Parrocchiale

L’ingresso è libero. In caso di pioggia ci si trasferirà alla Casa della Cultura di Pieve d’Olmi.

