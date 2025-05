Palazzo Vidoni ha ospitato martedì la terza edizione del Talent Day FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), iniziativa dedicata all’incontro fra domanda e offerta di lavoro promossa da Confcommercio Provincia di Cremona per ricercare nuovi professionisti da inserire nella ristorazione.

Una ventina i prenotati, molti di più coloro che si sono presentati in loco per sostenere colloqui con Matias Nolli Responsabile dell’ufficio ricerca e selezione personale della sezione territoriale di Confcommercio, pronto ad incontrare per conto delle aziende associate quanti intendono inserirsi o ricollocarsi nel settore.

Si ricercano figure quali camerieri, chef, baristi, pizzaioli e lavapiatti; fra i requisiti richiesti, disponibilità a lavorare su turni e soprattutto una forte passione.

In tale quadro, il Talent Day rappresenta uno strumento efficace per favorire l’occupazione, in un comparto dove le imprese ravvisano difficoltà nel trovare personale per le posizioni aperte; i colloqui si svolgono indicando chiaramente il tipo di contratto e le condizioni lavorative.

La ristorazione in provincia di Cremona si caratterizza per una significativa presenza di imprese femminili (34%), straniere (23%) e giovanili (12%); anche se diverse realtà sono a conduzione individuale, non mancano aziende strutturate in grado di offrire un’occupazione stabile.

Il servizio di Federica Priori

