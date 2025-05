Camorra, sequestro da un milione a professionista legato a clan

NAPOLI (ITALPRESS) – Sequestrati beni da 1 milione di euro a un professionista di 67 anni di Sant’Antimo, nel Napoletano, gia’ condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento scaturisce da indagini di polizia giudiziaria e da accertamenti di natura economico patrimoniale diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che hanno consentito di appurare come il professionista abbia fornito, reiteratamente, un

supporto tecnico-contabile a diverse società riconducibili al clan Puca al fine di mascherare irregolarità e garantire un’apparenza di legittimità alle attività della predetta organizzazione camorristica.

Fonte video: Guardia di Finanza

