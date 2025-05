ESG Rewards 2025 e Talk&In, focus sul valore della conoscenza

VENEZIA (ITALPRESS) – Meglio evolvere o cambiare paradigma? La sostenibilità in questi anni è andata nella seconda direzione.

Molti ne hanno tratto vantaggio altri meno. Al Teatro la Fenice di Venezia, nel corso di ESG Rewards e Talk&In, lo Spoke di finanza sostenibile del progetto Grins con il portale imprese della piattaforma Amelia, coordinati dalla Professoressa Monica Billio del dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari, ha raccolto imprenditori, professionisti, policy maker, docenti universitari e anche studenti, per scambiarsi conoscenze sulle sfide da superare e accendendo un faro sul rischio del cambio di paradigma: la tecnica del Leapfrogging – ovvero “non sono competitivo in un settore, cambio paradigma per colmare il gap”.

xa7/mgg/gtr

© Riproduzione riservata