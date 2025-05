La Città della Canzone festeggia la decima edizione con una settimana intensa di workshop e concerti: è il laboratorio collettivo di scrittura e arrangiamenti promosso al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, che si svolge ogni pomeriggio da lunedì 26 a venerdì 30 maggio coinvolgendo principalmente tre autori selezionati (quest’anno sono Zanira, Marta Tedesco e Coppola) ma aprendosi anche ad esterni con la possibilità per il pubblico di partecipare gratuitamente agli incontri.

Ideato da un gruppo di studenti con la collaborazione di alcuni docenti, il progetto è diventato un punto di riferimento per i giovani cantautori. Come Coppola, romano classe ’97 che ha già firmato il suo primo album Le Confessioni; la ricerca espressiva della sua produzione sarà condivisa a La Città della Canzone in un’esperienza formativa. Partendo dalle bozze originali dei cantautori selezionati, il gruppo lavorerà insieme a tutor e ospiti, poi il risultato emergerà nel concerto finale in programma sabato 31 maggio dalle 19.30 al Circolo Arcipelago di Cremona.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata