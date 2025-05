Volontari del gruppo Los Limpiadores de Estrellas hanno effettuato la pulizia di via Erno a Cremona, in zona Migliaro, dove un residente ha aiutato i volontari nel difficile recupero di un contenitore di plastica contenente residui di cemento che era stato gettato nel fosso che costeggia la via.

“Lo ringraziamo”, affermano i volontari che da mesi ormai setacciano la città sulla base delle segnalazioni e dei loro avvistamenti. Inoltre, all’incrocio tra via Erno e via Castelverde è stato recuperato un cartello stradale che invitava a passare nella via a velocità moderata vista la presenza di molti ciclisti.

“Speriamo in un rapido ripristino da parte dell’ufficio comunale competente”, aggiungono, ricordando a tutti che i rifiuti ingombranti vanno portati alla piattaforma ecologica e non dispersi nell’ambiente, oppure si può contattare Aprica per il ritiro programmato al domicilio.

“Invitiamo i cittadini a vigilare – concludono – segnalando eventuali trasgressori alla polizia municipale ambientale. Una piccola zona della campagna cremonese è stata restituita alla sua bellezza. Manteniamo pulita la nostra città”.

