Venerdì 30 maggio alle ore 17.30, presso il Parco del Volontariato nel quartiere Zaist di Cremona, verrà presentato l’esito del laboratorio “Color Relationship – Vita e arte senza confini”, un’iniziativa che ha coinvolto ragazze e ragazzi del territorio nel campo della street art, in particolare del graffiti writing.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra CSV Lombardia Sud ETS e il servizio di educativa territoriale del Comune di Cremona, gestito dalle cooperative Nazareth e Cosper, che da alcuni anni promuovono un laboratorio permanente di street art rivolto agli adolescenti. L’appuntamento fa parte delle iniziative nell’ambito de La Trama dei Diritti , spazio culturale aperto a tutte le organizzazioni che si riconoscono come parte di un sistema di enti e realtà impegnate nella costruzione della cultura dei diritti.

L’attività prende spunto dalla rappresentazione dello spettacolo “Barche troppo piene”, andata in scena ad aprile presso la sede di CSV, e si inserisce nel percorso del progetto “Street art, Sweet art – One two wall check – Laboratorio di Urban Art” (Capofila Coop Nazareth in collaborazione con Coop Cosper, con il Centro Quartieri e Beni Comuni, ARCI).

Fondamentale per la realizzazione del progetto è stata la disponibilità dell’educatore e artista Stefano Delvò, la collaborazione con il Liceo Artistico di Cremona e il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Negli anni, oltre 50 ragazzi hanno partecipato al laboratorio, sperimentando tecniche pittoriche urbane, prendendo parte a numerose manifestazioni e dipingendo muri in diverse zone della città. Il nuovo murale è stato realizzato nel sottopasso del quartiere Zaist, scelto per le dimensioni del muro, la sua visibilità come punto di passaggio e la composizione demografica del quartiere, particolarmente variegata. Il muro in questione è inserito nell’elenco dei “muri liberi”, come previsto dal regolamento approvato dal Comune di Cremona nel 2024.

© Riproduzione riservata