Sono il dottor Claudio Ferlinghetti e il dottor Ambrogio Lombardini i due specialisti neurochirurghi in forze alla Clinica Figlie di San Camillo di Cremona.

Un innesto nel personale medico voluto dal direttore sanitario, dottor Andrea Bianchi, che ha voluto puntare sulla colonna vertebrale e non solo. I due nuovi medici utilizzano, in sala operatorie, le tecnologie più d’avanguardia così come ambulatoriamente. E rispondono concretamente all’esigenze della popolazione cremonese anche dato l’avanzamento dell’età generale.

