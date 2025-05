Tradizionale cerimonia, questa mattina, nell’aula Polifunzionale del tribunale di Cremona per la consegna di diciotto borse di studio agli studenti usciti vincitori dal bando di concorso che ogni anno la Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” indice. Tra loro, anche due detenuti che hanno partecipato in videocollegamento dal carcere di Cremona.

A fare gli onori di casa, la presidente della Camera Penale Micol Parati insieme agli avvocati Marilena Gigliotti e Caterina Pacifici. A partecipare alla consegna delle borse di studio, anche il presidente della sezione penale del tribunale di Cremona Guido Taramelli e il procuratore della Repubblica Silvio Bonfigli, oltre al presidente dell’Ordine degli avvocati di Cremona Alessio Romanelli e alla presidente della Camera Penale della Lombardia orientale Maria Luisa Crotti. In platea, tantissimi studenti, i loro professori e le loro famiglie.

Quest’anno il tema del bando era “La legge è uguale per tutti?”. Provocatoriamente la Camera Penale ha voluto apporre il punto di domanda proprio per stimolare la riflessione da parte degli studenti. C’è stato un grande riscontro da parte dei ragazzi che hanno dimostrato una sempre maggiore sensibilità verso queste tematiche della giustizia. Le borse di studio che sono state messe a disposizione dalle famiglie di avvocati ormai scomparsi, ma che ogni anno la Camera Penale commemora, sono state molto generose. Quest’anno, infatti, è stato possibile erogare ben diciassette borse di studio e una menzione. Tra i premiati c’erano gruppi e singoli. E due detenuti.

Gli avvocati della Camera Penale hanno fatto tanti complimenti ai ragazzi e ai loro docenti che hanno collaborato con i penalisti per il successo dell’iniziativa, per aver dimostrato, con le loro riflessioni, una grande interiorizzazione dei concetti giuridici, comunque difficili per il loro percorso, visto il fatto che non si tratta di universitari, ma di studenti che frequentano le scuole superiori. Particolari note di merito se le sono aggiudicate i due detenuti che si sono aggiudicati le borse di studio, dimostrando, nonostante la loro condizione, una grande profondità di rielaborazione e un grande processo di interiorizzazione dei concetti giuridici e non solo, ma anche dei temi legati alla giustizia, al principio di uguaglianza, ai principi costituzionalmente sanciti.

In complesso, come hanno detto la presidente Parati e la collega Gigliotti, dalla lettura degli elaborati e dai contributi multimediali è emerso che “l’opinione comune è quella che la legge non sia uguale per tutti, o meglio che lo sia da un punto di vista teorico, ma che poi nell’applicazione pratica si perda in pastoie burocratiche”. Si è anche parlato di errori giudiziari: “i ragazzi hanno citato casi di cronaca giudiziaria molto noti, e anche alcuni molto risalenti nel tempo ma che evidentemente sono risultati molto significativi. Molto anche il senso di equilibrio riscontrato negli elaborati: non abbiamo letto alcuna polemica: anche quando sono state denunciate criticità del sistema giustizia, gli studenti hanno sempre mantenuto un grandissimo equilibrio, così pure hanno fatto i detenuti”.

I PREMIATI

La borsa di studio in memoria dell’avvocato Agostino Russo è stata assegnata a Mariasole Sartori, 4C Liceo Scientifico Aselli di Cremona;

La borsa di studio in memoria degli avvocati Sergio Franceschini e Maria Dolores Mantovani è stata assegnata ad Annalisa Borzillo, Alberto Corradi, Lucrezia Maestroni, Maria Allegra Quarantelli, Filippo Stringhini, Chiara Zelioli e Cecilia Stella Monfredini della 4D Liceo Scientifico Aselli di Cremona;

La borsa di studio in memoria dell’avvocato Vittorio Meanti è stata assegnata a Viola Corbari, Rebecca Tedoldi della 4D Liceo Scientifico Aselli di Cremona;

La borsa di studio in memoria dell’avvocato Fabio Ferroni è stata assegnata Sofia Minuti e Camilla Toscani della 4D Liceo Scientifico Aselli di Cremona;

Due borse di studio in memoria degli avvocati Bruno e Gianpiero Guareschi sono state assegnate ad Andrea Francesca Sandu, della 3B Econ. Soc. Liceo Anguissola di Cremona; Ismail Ali Omar e Abdel Karim Guerrah della 3DBIO del Liceo Anguissola di Cremona;

La borsa di studio in memoria dell’avvocato Aldo Pizzoccaro è stata assegnata a Erika Scazza e Maria Debora Ursu, della 3DBIO del Liceo Anguissola di Cremona;

La borsa di studio offerta dall’ingegner Alessandro Barbotta, della ditta S.T.A. Barbotta di Gadesco Pieve Delmona è stata assegnata Federico Dagheti, Christian Tancini e Fabio Piloni, della 2MA Istituto Galileo Galilei di Crema;

Le nove borse di studio finanziate dall’Associazione Popolare Crema per il territorio sono state assegnate a Abram Chaly, della 2MA Istituto Galileo Galilei di Crema; Aurora Salvi e Samuele Cremonesi della 2MA Istituto Galileo Galilei di Crema; Daniele Chiesa e Luigi Filippo Di Lorito della 2MC Istituto Galileo Galilei di Crema; Lara Bellina, Monica Samsonescu e Antonio Sonzogni della 2CA Istituto Galileo Galilei di Crema;

Menzione per Nicole Bonetti, della 2MA Istituto Galileo Galilei di Crema, Maria Sofia Tricori, della 4NL SC.UM. EC.SOC. Istituto Munari di Crema; Cassandra Silue Fatime Digeialia, della 4G SC.UM.EC.SOC. Istituto Munari di Crema e Albion Prengensaj, della 5A PNV Istituto Sraffa di Crema.

