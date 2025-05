“La rifunzionalizzazione e la trasformazione dell’ex Caserma Manfredini rappresentano un esempio concreto di come sia possibile restituire nuova vita e nuove funzioni a immobili storici dismessi, offrendo spazi moderni e accoglienti alle giovani generazioni”, ha detto il presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani a margine del sopralluogo nell’ex caserma Manfredini.

“Grazie all’impegno e alla visione della Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini, Cremona si arricchisce di una struttura che non è solo un campus universitario, ma anche un luogo di crescita, di incontro e di futuro.

“Particolarmente significativa è anche la proposta di realizzare uno studentato, che insieme al recupero dell’area dell’ex Provveditorato agli Studi, potrà offrire nuove opportunità di ospitalità per studenti universitari e fuori sede. Sono elementi come questi che possono davvero fare la differenza nella scelta di una città piuttosto che di un’altra per il proprio percorso di studi.

“Cremona sta diventando sempre più una città attrattiva per i giovani e per il mondo universitario, capace di coniugare storia, cultura, innovazione e qualità della vita. Un percorso che come Provincia continueremo a sostenere con convinzione, collaborando con tutti i soggetti istituzionali e privati coinvolti in questa importante stagione di rilancio e sviluppo per il nostro territorio”.

