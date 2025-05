Incidente, poco dopo le 17 a Soncino. Ferito un 81enne che era a bordo di una Bmw. Improvvisamente, per cause che saranno da accertare, l’uomo, in seguito ad un tentativo di sorpasso di un camion, si è scontrato con un furgone su cui viaggiavano quattro operai di ritorno dal lavoro. Da Ticengo, erano diretti a Soncino. Il loro furgone si è ribaltato in un fosso.

Ad avere la peggio è stato il conducente della macchina, trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Crema che dovranno vagliare dinamica e cause dell’incidente. A causa dello scontro, la strada è rimasta bloccata, provocando disagi al traffico per un paio d’ore.

© Riproduzione riservata