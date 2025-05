Una bella giornata di sole, centro pieno di gente e una spasmodica attesa verso la gara più importante dell’anno, Cremonese–Spezia, l’ultima stagionale allo Stadio Zini.

Tra i cittadini regna il pragmatismo, lo Spezia è da non sottovalutare, ma i grigiorossi non sono da meno. “La vedo difficile questa partita, l’anno scorso l’abbiamo persa. Dipende come è imposta la gara, la Cremonese punta sempre a tenere il pallino del gioco ma si rischia il gol in contropiede” spiega un tifoso.

Il tifo è spaccato anche sul luogo dove seguire la partita: “La seguirò in centro, speriamo vinca la Cremonese. Sarò al bar con gli amici, birretta, partita e via” racconta un ragazzo.

Non manca una punta di scaramanzia nei tifosi grigiorossi: “E’ meglio portarci avanti con l’andata, poi dopo il ritorno vedremo cosa succede. Io ho fiducia e come domenica scorsa anche se avevo il biglietto, per scaramanzia sono stato a casa, ed è andata bene e anche questa sera sto a casa pur avendo il biglietto”.

Lorenzo Scaratti e Andrea Colla

