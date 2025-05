La Provincia di Cremona informa che a partire da martedì 3 giugno prenderanno il via i lavori di risanamento sul ponte sull’Oglio a Ostiano, lungo la Strada Provinciale n.83.

Per l’esecuzione degli interventI previsti sulle parti strutturali del ponte, verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, operativo ininterrottamente 24 ore su 24 a partire dal 3 giugno e per tutta la durata dei lavori, fino al completamento degli stessi, previsto entro la fine del mese di agosto 2025.

Il cantiere prevede inizialmente il risanamento della parte inferiore dell’impalcato, cui seguiranno interventi mirati di risanamento delle arcate e dei traversi della struttura nella parte superiore.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 700.000 euro, comprensivo delle somme a disposizione, interamente finanziato con risorse ministeriali nell’ambito del D.M. 225/2021.

La durata complessiva dei lavori è fissata in 90 giorni.

La Provincia di Cremona raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica presente in avvicinamento al cantiere e ai dispositivi di regolazione del traffico, e ringrazia fin d’ora per la collaborazione e la comprensione per eventuali disagi.

© Riproduzione riservata