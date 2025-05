Anche quest’anno, l’iniziativa solidale “Dona una Spesa”, promossa da Conad Centro Nord in collaborazione con CSV Lombardia Sud ETS e le associazioni locali, ha visto una straordinaria partecipazione dei cittadini nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Sabato 17 maggio, in 23 punti vendita Conad aderenti, i volontari hanno accolto i clienti con un sacchetto vuoto da riempire di generi alimentari non deperibili e beni di prima necessità. Oltre 10 tonnellate di prodotti sono stati raccolti in una sola giornata, per un totale di 10.021,87 kg, grazie all’impegno di 357 volontari appartenenti a 43 organizzazioni di territori.

I numeri della provincia di Cremona

La provincia di Cremona ha contribuito con 5.022,16 kg di generi alimentari, grazie alla partecipazione attiva di 172 volontari e 20 organizzazioni, suddivise in tre principali aree territoriali:

Area Cremona:

Nei punti vendita di Viale Po e Piazza Marconi sono stati raccolti 750,36 kg di alimenti. L’iniziativa ha coinvolto 29 volontari di 7 associazioni (No Spreco Aps insieme a Comunità di volontariato di Pieve D’Olmi odv, Parrocchia Cristo Re, Azione Cattolica, San Vincenzo, Polisportiva Corona, Masci CR1).

Area Crema:

Ben 2.284,00 kg di prodotti sono stati raccolti nei supermercati Conad di Crema (via Macello e viale Repubblica), Offanengo, Spino d’Adda e Vailate. Hanno partecipato 95 volontari di 6 associazioni (Caritas Diocesana Crema, Ass. A braccia aperte Crema, Unità pastorale Emmaus Offanengo, Gruppo Vita ODV Spino d’Adda, Protezione civile Spino d’Adda, VolonVailate).

Area Oglio Po:

Nei punti vendita di Casalmaggiore, Piadena e Viadana sono stati raccolti 1.987,80 kg. Hanno collaborato 48 volontari di 7 associazioni, (ACLI Casalmaggiore, Le Aquile ODV, Joy Voices, Associazione Al Nour ODV, Caritas Viadana, Protezione Civile Viadana, Gruppo Scout Viadana).

L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta il valore della solidarietà quotidiana, trasformando un gesto semplice come la spesa in un aiuto concreto per migliaia di famiglie in difficoltà. I prodotti raccolti saranno distribuiti tramite i canali delle associazioni che operano quotidianamente al fianco delle persone in condizioni di povertà.

