Momento conclusivo della settimana della legalità all’Istituto Torriani di Cremona, con un incontro dal titolo “la Costituzione tra diritti di libertà e legalità”; appuntamento che ha visto come ospite d’eccezione il Presidente del Tribunale, Anna Di Martino.

Ad accogliere il giudice di lungo corso, un’aula magna gremita e attenta, con studenti dei primi tre anni della scuola superiore cittadina e alcune autorità, come il prefetto di Cremona Antonio Giannelli, il comandante dei Carabinieri Paolo Sambataro e il suo omologo della Guardia di Finanza Massimo Dell’Anna.

Durante una particolare lectio magistralis, il Presidente ha voluto snocciolare e spiegare alcuni articoli della Costituzione, punti cardine del nostro vivere civile.

Perché, nonostante i suoi quasi 80 anni di vita, il testo fondativo della Repubblica Italiana oggi è più vivo che mai.

“Sicuramente l’educazione alla legalità – commenta Di Martino – che significa il rispetto delle regole ma anche dei comportamenti che nascono da convincimenti propri e naturali, sia fondamentale per la società, tenuto conto anche di quello che accade oggi”.

“Con la giornata di oggi – afferma la dirigente scolastica Simona Piperno – si vuole cercare di indirizzare i nostri ragazzi a sviluppare un senso critico di responsabilità attiva. La legalità è un concetto che fa parte, a tutti gli effetti, del curriculum di educazione civica, ma che poi noi cerchiamo di approfondire e di trattare attraverso una serie di ramificazioni, che vanno dal diritto di espressione piuttosto che al contrasto contro ogni forma di violenza”.

“Questo nostro incontro – prosegue – ha un poco sforato rispetto ai termini della settimana della legalità, ma diventa davvero una pietra miliare del nostro rapporto fra la scuola e le istituzioni. Con noi, un’ospite d’eccezione come la Presidente del Tribunale di Cremona, che ringrazio personalmente: so che non è solita partecipare personalmente a questi incontri all’interno delle scuole; quindi, non nego che c’era molta emozione rispetto al fatto che potessimo averla qua da noi”.

Al termine della conferenza, Anna Di Martino ha ascoltato il risposto alle domande di alcuni studenti che hanno voluto portare dubbi e curiosità; un momento che si inserisce nel solco di un progetto triennale, che vede l’Istituto Torriani come scuola capofila.

Canali diversi ma sempre lo stesso obiettivo: avvicinare i ragazzi all’attualità per renderli uomini e donne più consapevoli.

“I ragazzi – ha aggiunto la Presidente del Tribunale – devono continuare a cercare di condurre un’esistenza che da un lato si adegui al rispetto alle regole e dall’altro lato consenta loro, con la consapevolezza, di fare quello che ritengono più opportuno, scegliendo in libertà i loro percorsi”.

“I ragazzi devono rendersi conto – conclude Piperno – che la Costituzione è dalla loro parte: è un testo che li aiuta a sentirsi attivi, a sentirsi tutelati, però lo devono conoscere perché, alla fine, l’obiettivo principale è quello che loro si sentano protetti nel rispetto dei loro diritti e dei loro doveri”.

