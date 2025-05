Con un nuovo trattamento adulticida prosegue la campagna di disinfestazione dalle zanzare nei parchi, nelle aree verdi cittadine e nei giardini delle scuole comunali. Gli interventi in programma già da questa sera, verranno attuati nelle ore serali e notturne per concludersi entro la sera di venerdì 30 maggio.

La campagna di contenimento delle zanzare è iniziata nel mese di marzo con gli interventi larvicidi fatti utilizzando ovitrappole nelle zone verdi della città. Si tratta di strumenti che consentono di ottenere anche grandi quantità di dati sulla densità di distribuzione di alcune specie di zanzare poco mobili e difficilmente possono essere catturate con altri metodi. Gli interventi larvicidi, così come gli adulticidi che vengono attuati laddove necessario a completamento dei primi, sono messi in atto da addetti di ditte specializzate in questo settore.

La prevenzione, mirata ad eliminare i siti in cui le zanzare si riproducono riducendone la densità, deve essere attuata sia in aree pubbliche che private. Si raccomanda pertanto l’adozione di buone pratiche e di comportamenti domestici volti ad impedire la formazione di focolai larvali.

Per informazioni consultare il sito del Comune di Cremona al seguente link https://www.comune.cremona.it/schede-informative/controllo-prevenzione-della-zanzara, dove è possibile reperire anche le informazioni suggerite da ATS nell’ambito del Piano Nazionale di Prevenzione Sorveglianza e Risposta alle arbovirosi 2020-2025.

© Riproduzione riservata