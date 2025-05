Al via Bimbimbici 2025, dopo mesi di presenza in molte scuole primarie dalla città per promuovere stili di vita sostenibili e città più sane, vivibili e sicure. Ma non solo, perché si è parlato molto, ancora, di Alfonsina Strada, della sua determinazione nel combattere discriminazioni e pregiudizi sessisti.

“Cerchiamo di portare un messaggio importante”, afferma Pierluigi Bertolotti, presidente Fiab Cremona: “i centri urbani debbono essere a misura di bambino e di bicicletta. Investire sulla mobilità attiva significa investire sul futuro delle giovani generazioni e delle nostre comunità. La bicicletta è un simbolo di libertà, benessere e rispetto per l’ambiente che ci ospita, e questi valori li vogliamo trasmettere pedalata dopo pedalata

Bimbimbici vuole lanciare un appello concreto alle Istituzioni, invitando le amministrazioni comunali ad ascoltare la voce delle migliaia di bambini e bambine che chiedono città più sicure, aree limitrofe alla scuola protette con la realizzazione di strade scolastiche e spazi urbani liberi dal traffico automobilistico”.



Anche questa edizione che, localmente gode del patrocinio e collaborazione del Comune di Cremona, Settore Politiche Educative, ha l’appoggio di Unicef Italia, Confindustria ANCMA, ANCI e Società Italiana di Pediatria, come legame tra il diritto all’infanzia, la tutela della salute e la sostenibilità ambientale

Anche quest’anno la Fiab organizza l’inizativa domenica 1° giugno al Parco Sartori, sede del circuito di educazione stradale “Strada facendo”. Il programma prevede una pedalata in golena, conoscenza delle regole sul circuito per ottenere il patentino del ciclista provetto, manutenzione bici per piccoli e grandi, ed uno speciale laboratorio di creatività chiamato “Il casco del coraggio” in cui i bambini dovranno cimentarsi per ottenere un attestato ed un premio speciale. Per tutti, l’esclusiva t-shirt “Bimbimbici 2025”

L’altra grande novità è la presenza di “Chei del Caret” che distribuiranno acqua, succhi di frutta, merendine. Grazie alla collaborazione con AMO (Associazione Marcotti Osvaldo Onlus) saranno disponibili alcuni modelli speciali per accompagnare bambini o adulti con difficoltà motorie. La pedalata in golena sarà la più inclusiva di sempre, quindi la dimostrazione che tutto è possibile grazie alla bicicletta

Le iscrizioni, che sono obbligatorie per ragioni assicurative e di gestione delle attività previste, danno diritto ad una formula assicurativa di RC ed Infortuno per 24 h con un contributo di € 2,00 per i bambini ed € 3,00 per gli aduslti.

E’ possibile effettuare una pre-iscrizione direttamente sul sito di Fiab Cremona (https://fiabcremona.it/bimbimbici) ma anche al momento, presso il gazebo di accoglienza

Domenica 1° Giugno, ritrovo alle ore 9,00, termine alle ore 13,00

I bambini devono essere accompagnati da un adulto

