Brad Pitt rompe il silenzio, le prime parole dopo il divorzio da Angelina Jolie

(Adnkronos) –

Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie. Dopo una lunga battaglia legale durata più di 8 anni, il divo hollywoodiano ha rilasciato un’intervista a ‘GQ’ dove ha respinto ogni domanda sul fatto di provare “sollievo” dopo la fine del matrimonio.

“Non credo che si tratti di una cosa per cui provarlo, è solo qualcosa che si è concretizzata legalmente”. Pitt, 61 anni, riflette poi su come la sua “vita privata sia da sempre al centro dell’attenzione: non è semplice, è un disagio con cui ho dovuto fare i conti in diverse situazioni, mentre facevo le cose che volevo davvero fare”. Queste le sue parole a ‘GQ’ dove l’attore ha parlato del suo prossimo film ‘F1’- in cui interpreta Sonny Hayes, un campione di Formula 1 americano che si è ritirato nelle categorie automobilistiche minori dopo uno brutto incidente.

Pitt e Jolie sono stati una delle coppie più amate di Hollywood. Era il 2003 quando ‘i Brangelina’, come li hanno ribattezzati fan e media, si sono incontrati sul set di ‘Mr. e Mrs. Smith’. Tra i due è stato un colpo di fulmine. Nel frattempo, Pitt era sposato con l’attrice Jennifer Aniston. Dopo circa 5 anni di matrimonio, nel 2005, l’attore e produttore ha divorziato dalla star di ‘Friends’.

Jolie e Pitt sono convolati a nozze nel 2014, i due hanno 6 figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. A due anni dal ‘sì’, nel 2016, è arrivata la separazione su richiesta di Jolie. E da quel momento è partita una lunga battaglia legale a colpi di accuse di abusi fisici e verbali, di avvocati per la custodia dei figli e accordi di riservatezza. Il matrimonio è stato poi sciolto ufficialmente nel 2019, mettendo fine, nero su bianco, a una bellissima storia d’amore, almeno sulla carta. Proprio come quelle che si vedono nei film.