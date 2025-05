Dal 6 al 16 giugno 2025, gli agenti di commercio e le ditte mandanti di tutta Italia saranno chiamati a eleggere i nuovi componenti dell’Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco, l’ente che gestisce la previdenza integrativa obbligatoria per i professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria.

Il voto del 2025 rappresenta una svolta storica: per la prima volta, le principali sigle del settore si presentano con una proposta unitaria. Le liste “Cresciamo Uniti Imprese” e “Cresciamo Uniti Agenti” – sostenute da Confcommercio – Fnaarc, Fiarc, FederAgenti, Usarci, Ugl, Filcams -Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil – nascono con l’obiettivo di superare le divisioni del passato e costruire una rappresentanza autorevole e coesa.

“È il momento di esserci” afferma Dino Barbieri, presidente provinciale Fnaarc Cremona. “La lista “Cresciamo Uniti” è il risultato di un grande lavoro di sintesi tra associazioni che, insieme, vogliono rimettere al centro gli agenti e le loro esigenze. Votare è fondamentale: non dobbiamo disperdere i voti, ma convogliarli su una proposta seria e condivisa. Solo così potremo contare di più, avere un Enasarco più concreto e realmente utile. Inoltre, presso la sede Fnaarc – Confcommercio Provincia di Cremona, siamo già a disposizione per dare tutte le informazioni sulle opportunità che Enasarco offre gratuitamente ai propri iscritti, come l’assicurazione sanitaria e altre opportunità importanti da non perdere”.

Il programma di “Cresciamo Uniti” guarda al futuro con realismo. Si propone di allargare la platea dei contribuenti per garantire sostenibilità al sistema, di trasformare ogni contributo versato in un investimento previdenziale tangibile, e di rafforzare le tutele, con un welfare più efficiente e un’assistenza sanitaria più accessibile. Si punta a dare sostegno strutturato a chi attraversa momenti di difficoltà professionale, a rafforzare la presenza dell’Ente sui territori per avvicinarlo agli iscritti, e a investire sulla formazione continua e sul ricambio generazionale, aprendo le porte ai giovani.

Le votazioni si svolgeranno dal 6 al 16 giugno 2025, dalle ore 9 alle ore 18 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle ore 20 nei giorni di sabato e domenica.

Tutte le informazioni aggiornate sul programma e sulle modalità di voto sono disponibili sul sito ufficiale della lista: www.cresciamouniti.it

