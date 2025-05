Ena, accelera piano di crescita, versato l’aumento di capitale riservato

(Adnkronos) – Ena, leader italiano nell’amministrazione condominiale e prima società del settore quotata su Euronext Growth Milan, comunica l’avvenuto versamento della prima tranche dell’aumento di capitale riservato, deliberato lo scorso 30 aprile. Hanno ufficializzato il proprio ingresso nel capitale due nuovi partner industriali, Sinergie e Ram, attivi rispettivamente nei settori energia e immobiliare, affiancati dal management di Ena, che ha partecipato all’operazione sponsorizzandone l’iniziativa.

Questa prima tranche fa parte di un aumento complessivo da circa 3 milioni di euro, volto a finanziare il piano industriale 2025–2027, che prevede una crescita per linee esterne e aggregazione di operatori locali; la digitalizzazione dei servizi attraverso piattaforme smart e l’intelligenza artificiale; servizi più efficienti e costi ottimizzati che porteranno maggior valore per i condomìni. “Con Sinergie, Ram e il coinvolgimento diretto del nostro management, abbiamo costruito una convergenza strategica che rafforza le nostre competenze core -dichiara Vincenzo Acunto, ceo di Ena-. Vogliamo offrire un’amministrazione condominiale più digitale, efficiente e vicina alle persone”.

Ena gestisce oggi 1.280 condomini, con oltre 600.000 residenti, tramite un network di oltre dieci società operative nel Centro-Nord. Con il rafforzamento patrimoniale in corso, la società accelera il percorso per diventare il primo aggregatore nazionale del settore. La prima tranche del versamento è pari a 919.998,06 euro, per un totale di 893.202 nuove azioni emesse. Le 526.798 azioni residue dell’aumento di capitale riservato potranno essere sottoscritte fino al 30 giugno 2025. L’assemblea dei soci ha già dato delega al Cda per la sottoscrizione di un ulteriore importo di 1,6M che permetteranno di consolidare il piano industriale.