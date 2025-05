“In occasione della Giornata mondiale del latte, che si celebrerà domenica 1° giugno, vogliamo rinnovare il nostro sostegno e la nostra vicinanza agli imprenditori, agli allevatori e a tutta la filiera agroalimentare lombarda, con un pensiero particolare alle tante aziende della provincia, che rappresentano un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Un’eccellenza che pervade tutto l’indotto e le aziende di trasformazione con marchi Dop, che hanno fatto e fanno la storia non solo del settore, ma anche del nostro Paese”. Lo dichiara il presidente della IV Commissione attività produttive e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura.

“Il nostro patrimonio agricolo ed agroalimentare è unico e riveste un ruolo strategico nella Lombardia nel settore lattiero-caseario, un primato confermato anche dai numeri che fanno registrare nel 2024 una quota di latte prodotta pari al 46% del totale nazionale. Le nostre aziende da sempre coniugano sapere secolare, qualità, innovazione, tradizione e sostenibilità”. Cremona e il suo territorio, con le sue oltre 700 imprese zootecniche da latte, si conferma una delle province più rappresentative del settore.

“Il Governo e la Regione – sottolinea ancora Ventura – stanno portando avanti misure concrete per sostenere anche queste realtà: incentivi per i giovani agricoltori, investimenti sull’innovazione tecnologica, semplificazioni burocratiche, non ultimo il progetto di legge di Fratelli d’Italia portato avanti dalla collega mantovana Paola Bulbarelli, proprio a difesa e valorizzazione dei prati stabili, del nostro ambiente. Occorre mettere in campo scelte europee che sostengano il settore primario e non lo penalizzino, invece, con politiche ideologiche ambientaliste o di green deal inapplicabile: continueremo nella nostra azione di tutela di chi lavora ogni giorno per garantire qualità, sicurezza alimentare e occupazione”.

© Riproduzione riservata