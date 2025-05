Un evento straordinario a Cremona, dal 31 maggio al 29 giugno, che nasce dalla sinergia tra Teatro Ponchielli e Museo del Violino e reso possibile grazie alla collaborazione con il Tiroler Landesmuseen, Ältere kunstgeschichtliche Sammlung di Innsbruck, dove il quadro è custodito.

Il Ritratto di Claudio Monteverdi, attribuito al pittore Bernardo Strozzi, raffigura il più importante compositore italiano del XVII secolo, Claudio Monteverdi (1567–1643), figura tra le più emblematiche della storia della musica, capace di influenzare in modo profondo i compositori dei secoli successivi e considerato unanimemente il Padre dell’Opera lirica.

Il dipinto è uno dei tre ritratti dedicati al musicista da Strozzi, insieme alle versioni conservate a Vienna e Parigi: esso racconta l’uomo, il Volto dell’Opera.

Per lungo tempo il dipinto è stato attribuito a Giovanni Battista Moroni, ritrattista eccellente del Cinquecento lombardo, ma grazie al confronto con il ritratto firmato dallo stesso Strozzi conservato a Vienna, al Gesellschaft der Musikfreunde, è oggi attribuito al pittore genovese.

Bernardo Strozzi, nato a Genova nel 1581, morto a Venezia nel 1644, è stato uno dei più importanti pittori italiani del Seicento. Formatosi inizialmente come pittore di maniera, specializzato in soggetti religiosi e nature morte, si distinse per la capacità di fondere tradizioni ed espressioni pittoriche diverse, tra cui quelle di Rubens, Caravaggio e della scuola veneziana.

L’olio su tela in mostra fu realizzato attorno al 1630 e non rappresenta solo il grande musicista, ma trascende la rappresentazione fisica e comunica tutta la forza intellettuale e l’aura spirituale di un compositore che era già a quel tempo riconosciuto come massimo rappresentante del mondo musicale.

Il volto dell’Opera è l’omaggio di Cremona e del Monteverdi Festival al suo Compositore più illustre.

