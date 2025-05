150mila euro di investimento, per un percorso al servizio della comunità locale ma non solo.

Dopo un ultimo sopralluogo e alle verifiche del caso, il comune di Pescarolo ed Uniti ha dato ufficialmente il via ai lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale che affiancherà la strada provinciale.

Un progetto che ha richiesto non poca burocrazia, anche a causa dei necessari espropri. Ora, però, si parte, con termine fissato entro l’autunno.

“Finalmente partiamo con questo primo pezzo di ciclabile – commenta il sindaco Graziano Cominetti – che è un tratto piccolo rispetto alle enormi esigenze del paese. Questa è una strada che purtroppo ha visto diversi incidenti, anche mortali, uno dei quali ha avuto come soggetto una ragazza di Pescarolo. Partendo proprio da questo tragico episodio, abbiamo voluto dare un’accelerata alle pratiche e, grazie ad un contributo di Regione Lombardia oggi riusciamo a partire”.

I lavori e i cantieri entreranno nel vivo nelle prossime settimane; gli interventi rientrano in un progetto più ampio che coinvolge 10 comuni per la realizzazione di un percorso di 60 chilometri di mobilità lenta. Le amministrazioni interessate sono, oltre a Pescarolo, Grontardo, Vescovato, Cappella de’ Picenardi, Cicognolo, Pieve San Giacomo, Sospiro, Pieve D’Olmi, Malagnino e Bonemerse.

“Insieme agli altri sindaci – prosegue il primo cittadino – abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa dedicato e condiviso, anche grazie all’aiuto della provincia di Cremona; c’è un interessamento anche da parte di altri enti per poter collegare questa rete a ciò che già esiste, come la Greenway piuttosto che la Vento. È un piccolo punto sulla mappa ma fa parte di quel progetto che dovrebbe collegare tutti questi dieci territori e che, finalmente, dovrebbe dare un po’ più di sicurezza a tutte le persone che transitano a piedi o in bicicletta sulle nostre strade”.

Andrea Colla

