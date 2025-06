2 Giugno 2025: 79esimo anniversario della Repubblica Italiana. A Cremona si parte da questa domenica sera: la Fanfara dei Carabinieri sarà protagonista di un’esibizione speciale in Piazza del Comune. L’ensemble musicale, diretto dal Maresciallo Capo Andrea Bagnolo, eseguirà un programma che mescola tradizione, patriottismo e cultura pop, a partire dalle ore 20:00, con l’intervento del Prefetto di Cremona, Antonio Giannelli.

Lunedì 2 giugno il clou degli eventi: stand informativi in Piazza Stradivari, già dal mattino mentre alle 9:00, a Palazzo Comunale, ci sarà la lezione del professor Maurizio Viroli della Princeton University, accompagnata dalla proiezione dei video realizzati dai ragazzi dell’Istituto Torriani. Dalle ore 10:00, in Piazza Roma, dimostrazioni e simulazioni con il Decimo Reggimento Genio Guastatori, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, l’AREU. Ci saranno anche i paracadutisti, che si esibiranno e atterreranno verso le 11:15 in Piazza Stradivari. Seguirà alle 11:30 la cerimonia ufficiale. Gli eventi della mattinata saranno trasmessi in diretta su CR1 a partire dalle ore 11:00.

Non è finita: giovedì 5 giugno, alle ore 17:30, saranno celebrati i 211 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Anche in questo caso, gli appuntamenti di piazza del Comune saranno trasmessi in diretta sul canale 19.

