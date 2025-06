Successo per l’evento Bimbimbici, organizzato dalla Fiab di Cremona nella mattinata di domenica.

Partenza alle 9.45 da Parco Sartori con bambini e genitori in bicicletta, direzione Mento. Al Parco Sartori, sede del circuito di educazione stradale Strada facendo, anche uno speciale laboratorio di creatività chiamato Il casco del coraggio, in cui i bambini si sono dovuti cimentare per ottenere un attestato ed un premio speciale.

Per tutti, l’esclusiva t-shirt “Bimbimbici 2025”. Soddisfatto Piercarlo Bertolotti della Fiab Cremona. fb

