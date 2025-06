Novanta minuti per giocarsi un’intera stagione. La Cremonese scende in campo al Picco di La Spezia per la sfida di ritorno della finalissima playoff (calcio d’inizio alle ore 20:30). Dopo lo 0-0 del match d’andata allo Zini, i grigiorossi sono costretti a vincere se vogliono centrare l’obiettivo promozione. I liguri, invece, forti della miglior posizione in classifica al termine della regular season, possono benissimo accontentarsi di un pareggio per fare festa.

La Cremo dovrà affrontare la partita più importante dell’anno facendo i conti con le assenze, soprattutto in difesa. Stroppa ha fatto pretattica e ha convocato tutti per non far capire a D’Angelo quali giocatori non stanno bene. Di sicuro non ci sarà Ravanelli (operato a causa di un’appendicite acuta) e sembra molto difficile anche il recupero di capitan Bianchetti. Antov ha dovuto stringere i denti all’andata, rientrando con un solo allenamento nelle gambe dopo l’infortunio, e dovrà recuperare le forze per affrontare la sfida di ritorno. E poi c’è Ceccherini, che durante la partita di giovedì sera ha dato l’impressione di dover lasciare il posto a Moretti, ma che alla fine è rimasto in campo fino al triplice fischio. Inoltre, anche Zanimacchia pare non stare ancora benissimo.

Insomma, dopo una stagione in cui gli infortuni non hanno mai creato particolari difficoltà, la sfortuna si è accanita colpendo proprio in occasione dell’appuntamento più importante, ossia la finalissima. L’undici iniziale della Cremonese potrebbe riservare delle sorprese, questa è la sensazione a poche ore dalla gara.

I grigiorossi devono vincere ad ogni costo, si diceva. Partiranno di sicuro mantenendo un certo equilibrio. Ma, se la situazione non dovesse sbloccarsi, col passare del tempo Stroppa sarà costretto a osare sempre di più, per dare la caccia alla vittoria. Molto dipenderà dall’atteggiamento dello Spezia. D’Angelo ha detto che la sua squadra non si accontenterà del pareggio e giocherà per vincere. Ma la sensazione è che i liguri tenteranno di riproporre la prova solida dell’andata, cercando di chiudere tutti gli spazi.

Servirà quindi pazienza. E bisognerà colpire quando si presenterà l’occasione. Non saranno ammessi errori. Insomma, alla Cremo servirà la partita perfetta. D’altra parte la posta in palio è altissima. Gli ultimi novanta minuti della stagione valgono un posto in Serie A.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata