La Cremonese vince al Picco e conquista 3-2 la Serie A contro lo Spezia, tutta l’emozione a caldo dei giocatori post vittoria ai microfoni di CR1.

Le emozioni dopo aver conquistato la promozione di Federico Ceccherini: “Non abbiamo ancora realizzato, è stata una partita incredibile. Sul 3-0 sembrava tutto fatto, poi ci sono stati quei cinque minuti…. sul 3-2 siamo stati bravi, perché tanti erano crollati, ma noi abbiamo tenuto, abbiamo anche avuto l’occasione di fare il 4-2, non abbiamo mai mollato e adesso festeggiamo. Sono veramente contento, tutti, tutti, c’è stata partecipazione da parte di tutti, la panchina, lo staff, anche i tifosi presenti qua ci hanno aiutato, hanno spinto, anche se erano in meno degli altri, li sentivamo, ci hanno caricato e è andato tutto bene, adesso siamo felici perché ce la meritiamo, ce la meritiamo.”

Sul valore e la forza del gruppo: “Incredibile, incredibile perché vedevi il compagno che perdeva palla, rincorreva, faceva fallo, vedevi che tutti raddoppiavamo, lo vedevo negli occhi dei miei compagni che oggi poteva solo finire così. Contro un avversario fortissimo come lo Spezia che non ha mai mollato con queste palle lunghe, ci sono stati grandi duelli, duelli”

La dedica è per la famiglia: “Dedico questa promozione a mia moglie, ai miei bambini e ai miei giocatori. Quando non stavo bene dentro mi sentivo male. Ho terminato in crescendo e questa è una soddisfazione immensa”.

Jari Vandeputte e il coronamento di un percorso tortuoso: “Abbiamo lavorato tutto l’anno e i sacrifici che abbiamo fatto sono stati pazzeschi. Questa stagione non l’abbiamo iniziata nel modo migliore, ci siamo ripresi benissimo. È la forza di questo gruppo, abbiamo alzato i giri, anche nei momenti difficili ci siamo guardati in faccia e siamo stati sempre uniti. Questa cosa si è vista anche in campo, è stata una partita intensa, abbiamo sofferto però siamo stati uniti e compatti, sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto ma non era scontato dopo la sconfitta dell’anno scorso. Fare meglio significava vincere e ci siamo riusciti.

Sul sogno di conquistare la Serie A: “Abbiamo realizzato il sogno di conquistare la Serie A, una cosa che non capita sempre in carriera. Sono orgoglioso e dobbiamo goderci questo momento. Non ho parole per questo momento perché è stato troppo bello. Ora dobbiamo festeggiare perché è giusto così. A livello personale torniamo sempre sulla questione del ruolo (ride ndr). Io non sono partito nel modo migliore, cerco sempre di guardare me stesso e sapevo di poter fare di meglio. Dal gol di Cesena è cambiato tutto. Sono contentissimo davvero, non trovo le parole.”

Matteo Bianchetti ha raccontato gli sforzi per recuperare dall’infortunio: “Ho fatto di tutto per essere qui oggi, anche solo per cinque minuti. Gli allenamenti doppi, perchè Cremona e la sua storia si merita questo e molto altro. Ora pensiamo già alla Serie A, ad onorarla e a fare una nuova impresa per i tifosi”.

© Riproduzione riservata