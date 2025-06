Sono proseguiti per buona parte della notte i festeggiamenti per la promozione della cremonese in serie A. I tifosi si sono radunati in piazza Duomo, dove sono state approntate delle casse, in attesa dell’arrivo del pullman della squadra.

I giocatori sono arrivati intorno alle 2.20 in piazza Stradivari, dove hanno salutato i presenti, per poi salire in Comune, dove sono iniziati i festeggiamenti.

I giocatori si sono affacciati alle finestre di palazzo comunale per salutare tutti i tifosi radunati in piazza, tra cori e fuochi d’artificio. Lb

