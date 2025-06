In Piazza del Comune insieme ai caroselli e ad una città in festa anche il sindaco di Cremona Andrea Virgilio che ha raccontato il suo punto di vista sulla promozione:

“Gli ultimi dieci minuti di gara ho perso vent’anni di vita perché sul 3-0 mi sono cambiato per venire a festeggiare e ho ritrovato il, match sul 3-2. Però è una soddisfazione massima perché la Cremonese ha giocato benissimo, ha espresso un gioco importante, soprattutto sul primo tempo. E’ una vittoria di tutti, di tanti, dall’allenatore, dalla squadra, dalla società. E credo che questa cosa vuol dire essere in Serie A tutti: cittadini e a anche l’Amministrazione, siamo tutti in Serie A.

Sulla stagione: “Annata incredibile, con alti e bassi, con i play-off che non erano iniziati bene a Castellamare di Stabia. Con questa partita, la finalissima, che abbiamo dovuto affrontarla con tanti infortunati. Una difesa corta, un allenatore che ha saputo fare le scelte giuste. La storia della Cremonese è anche questa cosa qua. A me è venuto in mente quando siamo andati dalla C alla B con quel gol all’ultimo minuto”.

© Riproduzione riservata