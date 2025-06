Un 2 Giugno all’insegna della spettacolarità quello di oggi a Cremona con i paracadutisti del 1° Reggimento

Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, atterrati in piazza Stradivari poco prima dell’avvio della cerimonia ufficiale della festa della Repubblica. Un’inizativa voluta fortemente dal Prefetto di Cremona Antonio Giannelli che ha sicuramente fatto presa sui cremonesi.

Tanti quelli che hanno assistito prima ai volteggi dei cinque paracadutisti in cielo, poi all’atterraggio sul selciato. L’esibizione è inziata con il disegno del tricolore di fumogeni in cielo e terminata con la discesa del maxi Tricolore, poi consegnato al Prefetto.

Una vera festa di piazza, quella di oggi, come ha commentato il Prefetto a fine cerimonia: “Abbiamo provato ad animare il centro di questa città, spero che la gente abbia apprezzato. Dal basso forse non ci siamo resi conto di quanto fosse difficile la discesa in paracadute a causa del vento in quota, però è andata bene”. Poi, un accenno al ruolo istituzionale esercitato dalla Prefettura come ente di coordinamento degli interventi in tema di sicurezza: “La coesione istituzionale è importatissima. Noi cerchamo di lavorare anche sulla sicurezza percepita, non potremo forse contrastare ogni singolo episodio, ma proprio a questo fine è stata predisposta l’azione di così tante pattuglie che circolano in tutto l’arco della giornata”.

In piazza Stradivari presenti per tutta la mattina gli stand di Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Polizia Penitenziaria, dell’Areu 118, della Croce Rossa Italiana, della Polizia Locale di Cremona e della Polizia Provinciale e dei Volontari di protezione civile.

© Riproduzione riservata