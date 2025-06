Continuano le novità per il San Pietro Park di Cremona, che per il fine settimana in arrivo propone alcune ghiotte novità, organizzate con la collaborazione di Luna Park Experience.

L’appuntamento, per venerdì 6 giugno, è con Primo Nero, star di Tik Tok e di Instagram, dove conta 400mila followers, diventato celebre registrando video in giro per le strade della capitale.

Con i suoi video divertenti, celebre la sua frase “Ce l’hai un euro?”, ha spopolato sul web, diventando in poco tempo un influencer molto acclamato.

Dunque, a partire dalle 21, grandi e piccini potranno incontrare Primo Nero, conoscerlo di persona, scambiare qualche parola con lui e scattare fotografie.

Il giorno successivo, l’appuntamento, a partire dalle 20, sarà invece con Stitch, il celebre personaggio cartoon del duo Lilo e Stitch.

