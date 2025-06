Due associazioni insieme con lo stesso fine: aiutare e sostenere pazienti, famigliari, operatori, volontari e cittadini nell’ambito della salute mentale. Sono “Di.Di.A.Psi” e “Come Together” che da ora condividono la sede nella palazzina Bozzi all’interno del Parco del Vecchio Passeggio a Cremona, cittadella dei servizi alla persona.

“Questa è la conclusione di un percorso che è partito ancora prima dal Covid e che prevedeva che le due associazioni condividessero la sede” racconta Vincenzo Girelli, presidente di “Di.Di.A.Psi”. “Per noi questa sede è storica da diversi lustri, sono più di dieci anni che siamo qua, mentre “Come Together” aveva necessità di uno spazio; quindi, ci è sembrato corretto nei confronti di chi come noi si spende per la salute mentale metterlo a disposizione. Da qui il cammino diventa un cammino condiviso e comune”.

La sinergia è stata sottolineata anche da Fausto Ruggeri, presidente di “Come Together”: “È un percorso molto importante può essere una goccia nel mare, ma anche una goccia nel mare in questo momento è molto importante. Là dove si parla tanto di individualismo siamo in presenza di due associazioni che invece fanno dei ponti tra di loro per trovare sinergie e lavorare insieme, ma soprattutto fanno un ponte per uno spazio che diventerà sempre più pubblico e al servizio della città”.

Presenti gli amici e utenti delle due associazioni che hanno poi letto alcuni passi stesi durante il laboratorio di scrittura del centro diurno, i rappresentanti dell’Asst di Cremona e del Comune.

