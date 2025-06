Martedì mattina il consigliere regionale Riccardo Vicari ha incontrato il neo-eletto sindaco di San Daniele Po, Simone Cadenazzi, unico comune al voto in provincia di Cremona.

“La vittoria alle urne di Cadenazzi, che ha ottenuto il 60% dei voti, dopo due anni di commissariamento prefettizio per l’assenza di liste di candidati disponibili, è un buon segnale per la città, perché testimonia la rinascita di interesse da parte dei cittadini per la politica e la voglia di partecipazione alla vita della comunità locale” commenta Vitari.

”Sono sicuro che il nuovo primo cittadino saprà affrontare le molte criticità, anche economiche, che in questi anni hanno funestato l’Amministrazione cittadina e che soprattutto saprà farsi portavoce, anche in sedi istituzionali più elevate, delle richieste del territorio. Ho voluto incontrarlo proprio per manifestargli la mia intenzione di supportarlo nelle varie sedi”, conclude il consigliere di Regione Lombardia.

