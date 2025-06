Hanno tentato l’assalto notturno a un bancomat, ma sono subito fuggiti all’arrivo dei Carabinieri. È successo intorno alle ore 2.15 della notte tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, a Cicognolo.

Un gruppo composto da almeno quattro persone, col volto travisato, ha cercato di forzare l’accesso allo sportello automatico del Banco Bpm di via Roma. A insospettirsi sono stati dei residenti della zona, che hanno sentito dei forti rumori provenire dalla strada e hanno immediatamente allertato i Carabinieri.

In pochi minuti sono arrivate sul posto due pattuglie della Sezione Radiomobile di Cremona. Alla vista delle divise, i malviventi sono saliti a bordo di un’auto, poi risultata avere una con targa clonata, condotta da un complice, e si sono dati alla fuga a tutta velocità.

È così scattato un inseguimento serrato, proseguito fino al territorio di Piadena Drizzona. Durante la corsa, i fuggitivi hanno cercato di ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine lanciando oggetti dalla vettura e attivando un estintore, nel tentativo di coprirsi la fuga. Alla fine, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Nessun militare è rimasto ferito durante l’operazione.

Sul luogo del tentato colpo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato diversi attrezzi da scasso: un piccone, un piede di porco e una batteria per auto, probabilmente destinata all’innesco di un ordigno artigianale di tipo “marmotta”, spesso utilizzato per far esplodere i bancomat.

Le indagini sono ora affidate al nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cremona, con il supporto del Nucleo operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Vescovato.

