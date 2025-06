Dati e parole, performance e recitazione, per sensibilizzare sulla calda situazione vissuta oggi in Medioriente. A fare da cornice, una scritta su una lavagna: “We Are Not Numbers”, noi non siamo numeri.

Si chiama Tra le macerie di Gaza lo spettacolo andato in scena al Torriani di Cremona, progetto frutto del laboratorio teatrale che ha coinvolto due classi seconde e una quarantina di ragazzi dell’Istituto tecnico.

L’iniziativa, voluta dalle docenti Giovanna Mosconi e Claudia Scaravonati (che ha seguito anche la regia), trae spunto dal romanzo Una bottiglia nel mare di Gaza, scritto dalla francese Valerie Zenatti con al centro uno scambio e una conoscenza reciproca tra due giovani, l’una palestinese l’altra israeliana.

“Dopo il 7 ottobre – ha commentato Giovanna Mosconi – tutti ci auguravamo che la tragedia sarebbe finita; invece così non è stato. A quel punto abbiamo trasformato la lettura del romanzo in un podcast e, successivamente, in una drammatizzazione vera e propria. Un momento di riflessione, perché la scuola, secondo me, non può ignorare un’emergenza umanitaria come quella di Gaza: come entità educativa non potevamo trascurare questo dramma dell’attualità. Bisogna parlarne, a tutti i costi”.

Due le repliche dello spettacolo, inframezzate dalla testimonianza di Asmaa Ouariti, esperta della realtà palestinese. Tra le macerie di Gaza: dati e parole di pace è un progetto pedagogico e teatrale molto ampio, dove voci e pensieri che diventano corpo, con protagonista solo la pace in una zona del mondo ormai dilaniata dal conflitto.

“Gaza è sotto assedio da diversi anni. Adesso si porta avanti un vero e proprio genocidio dopo un sistema di apartheid” afferma Ouariti. “Un particolare plauso va ai ragazzi, che hanno dato voce a chi voce non ne ha; questo è un progetto per cui sarebbe necessario fare un inchino: penso di non averne sentito parlare nelle scuole in giro per l’Italia e che Cremona l’abbia fatto è un onore”.

Andrea Colla

