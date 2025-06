La compagnia Operazione Musical è pronta a tornare in scena con una nuova produzione. Nel prossimo fine settimana, il palco del Teatro Sociale di Soresina ospiterà il musical Peter Pan e l’isola che non c’è, in programma con quattro appuntamenti: sabato 7 giugno alle ore 21, domenica 8 giugno alle 16 e alle 21, e infine lunedì 9 giugno alle 21.

Il musical, allestito dai ragazzi dell’Associazione Culturale Operazione Musical, ripercorre le vicende della celebre fiaba di Peter Pan, che ha fatto sognare intere generazioni. Ma la rappresentazione va oltre il semplice racconto per bambini: dietro il velo di leggerezza e avventura si celano temi profondi, capaci di parlare anche agli adulti. Il desiderio di restare eternamente giovani si scontra con la necessità di crescere e assumersi responsabilità, mentre l’Isola che non c’è diventa un luogo sospeso tra sogno e realtà, dove ognuno può trovare la propria dimensione.

Peter è un eroe o un’ombra sfuggente? Capitan Uncino è davvero il nemico o il riflesso di ciò che Peter potrebbe diventare? E Wendy, è solo una bambina in cerca di avventure o il simbolo di chi accetta di crescere? Peter Pan e l’isola che non c’è esplora tutte queste sfaccettature, accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e magia. Un’avventura che cambia forma a seconda di chi la guarda, rendendo la storia ancora più affascinante e senza tempo.

A rendere il tutto ancora più speciale sono le straordinarie canzoni di Edoardo Bennato, che con la loro energia e poesia danno voce ai personaggi e ai loro sogni, trasportando il pubblico in un universo musicale coinvolgente e indimenticabile.

Lo spettacolo è il risultato di un lavoro corale, frutto di mesi di prove di canto, ballo e recitazione, oltre a lunghe ore dedicate all’allestimento di costumi, scenografie e attrezzeria. Oltre trenta performer trasporteranno il pubblico nella magica Isola che non c’è, tra il galeone di Capitan Uncino, la foresta degli indiani e la tana dei Bimbi Sperduti, fino a un finale travolgente, capace di emozionare grandi e piccoli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’infoline al numero 324 8238139 oppure visitare il sito www.operazionemusical.it, dove è anche possibile acquistare direttamente i biglietti online.

