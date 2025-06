La Giunta comunale torna a riunirsi nei quartieri. Mercoledì mattina il sindaco Andrea Virgilio e gli assessori si sono ritrovati al Boschetto per la riunione di giunta.

Dopo il Cambonino, lo Zaist, il quartiere Po, San Felice e San Savino, il sindaco Andrea Virgilio ha voluto riportare la seduta dell’organo collegiale fuori da Palazzo Comunale per dare un segnale concreto di ascolto e vicinanza ai cittadini, anche delle periferie.

L’occasione è stata l’inaugurazione del Centro Civico del Boschetto, riaperto e restituito alla cittadinanza al termine di un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza. L’edificio, oltre oltre a diventare sede del nuovo Comitato di Quartiere, sarà a disposizione delle associazioni che ne faranno richiesta per le loro attività.

“Stiamo girando i quartieri e tenendo le nostre giunte direttamente sul territorio” ha spiegato il sindaco a margine della seduta. “Oggi abbiamo voluto dare un segnale concreto degli investimenti realizzati in questa zona: la pista ciclabile, la ristrutturazione della scuola, il nuovo centro civico e la palestra. E siamo qui anche per incontrare il nuovo comitato di quartiere, per ribadire l’attenzione costante da parte dell’amministrazione”.

“Al Boschetto abbiamo portato complessivamente quattro milioni di euro di risorse” ha spiegato ancora Virgilio. “Con il centro civico si completa un nuovo tassello di un progetto di riqualificazione complessiva che offrirà anche al neoeletto Comitato di Quartiere e a diverse associazioni una sede e degli spazi più adeguati e funzionali”.

Il Boschetto è, nelle parole del primo cittadino, “una delle “punte di diamante” dell’azione amministrativa. In questo quartiere sono arrivati molti fondi, ma ci sono ancora tante cose da fare. Ci aspetta, ad esempio, il percorso di attivazione del centro civico: insieme al comitato di quartiere vogliamo definire come farlo vivere, quali funzioni potrà ospitare e quali sono le reali esigenze dei cittadini della zona”.

Il sindaco ha quindi confermato l’intenzione di proseguire con le giunte itineranti: “Nei nostri quartieri ci sono molte cose belle, ma anche criticità da affrontare. E noi vogliamo farlo in modo laico, ascoltando e intervenendo”.

Al termine della seduta, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo centro civico del Boschetto, insieme alla palestra. Il progetto di riqualificazione nasce dall’esigenza di riorganizzare in modo funzionale l’intero complesso che li ospita. Il piano terra ora presenta più locali con ingressi autonomi per i vari spazi. L’intero edificio è stato oggetto anche di un’importante riqualificazione energetica.

Il recupero dell’intero stabile che oggi ospita il Centro Civico e la palestra – finanziato con il contributo di un milione di euro di fondi del Pnrr e oltre 80mila euro del Comune – si aggiunge alla realizzazione della pista ciclabile e all’intervento di ristrutturazione della scuola, interventi realizzati dall’Amministrazione comunale per un valore complessivo di altri quattro milioni di euro.

I lavori, terminati nelle scorse settimane, hanno riguardato la riqualificazione degli spazi interni al piano terra del Centro Civico, la sistemazione degli impianti di riscaldamento e degli impianti elettrici, il rifacimento della copertura degli spogliatoi con la sostituzione degli apparecchi illuminanti della palestra con modelli a LED, la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio, il ripristino della pavimentazione della terrazza e la tinteggiatura interna ed esterna dell’edificio, con un nuovo murale sulla facciata d’ingresso.

Al taglio del nastro erano sono intervenuti il presidente del Comitato di Quartiere Luigi Armillotta, Giulia Maria Praticò e Gerolamo Fervari, componenti del nuovo Direttivo, Gianrosario Tamburini presidente uscente, il consigliere comunale Paolo La Sala, e il parroco don Paolo Arienti che ha impartito la benedizione ai nuovi locali e ringraziato per la vicinanza e il segnale di presenza da parte dell’Amministrazione.

“Dopo gli interventi di riqualificazione, in questo Centro Civico torna ad avere la propria sede il locale Comitato di Quartiere appena rinnovato e insediatosi martedì 3 giugno” ha aggiunto il vicesindaco con delega ai Quartieri e reti di comunità, Francesca Romagnoli. “È un Comitato nel quale vi sono persone di generazioni diverse e che, a differenza di altri, vede la presenza di alcuni giovani. Credo che ognuno dei componenti, con la sua sensibilità, potrà dare il proprio significativo contributo. Da sempre il Comitato è punto di riferimento per il quartiere e sono certa che mettergli a disposizione spazi come questi sia un modo anche per stimolarne le attività e le iniziative di aggregazione rivolte all’intera cittadinanza”.

“Quella che si apre ora è una fase di partecipazione che coinvolgerà le associazioni che potrebbero essere interessate ad utilizzare, anche in condivisione, le sale e gli spazi. Un’occasione per dare nuovo slancio all’impegno di tantissime realtà che lavorano al servizio della nostra comunità” ha aggiunto l’assessore con delega all’Associazionismo Luca Burgazzi.

Anche il presidente del Comitato di Quartiere, Luigi Armillotta guarda all’utilizzo dei nuovi spazi: “Lavoreremo subito tutti insieme per condividere la destinazione dei locali e il prossimo 12 giugno, all’ordine del giorno della prima riunione, ci sarà proprio l’individuazione delle realtà e delle associazioni che gravitano attorno al Boschetto e al Migliaro che vorranno mettersi in gioco per la comunità e per rendere questo luogo vivo e partecipato”.

