I sapori e i colori della “spesa di giugno” saranno protagonisti in piazza Stradivari, al mercato di Campagna Amica, che domenica 8 giugno torna a Cremona. Sarà una giornata nel segno di tutto “il buono e il bello” che nascono dall’agricoltura cremonese e lombarda. Ci sarà il mercato contadino, con i cibi tipici e i fiori di stagione, portati in piazza direttamente dai produttori. Due i temi della giornata: “una ciliegia tira l’altra”, in omaggio al frutto di stagione, e “la Giornata mondiale degli Oceani”, con un’attenzione speciale alla risorsa acqua e alla tutela dell’ambiente.

Sotto i gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti, i cittadini troveranno tutti i sapori tipici dell’agricoltura cremonese e lombarda, dall’ortofrutta di stagione alle confetture, dal miele a pane e prodotti da forno, e poi formaggi e salumi, succhi di frutta, prodotti a base di lumaca, vino e riso, e altre eccellenze garantite personalmente dagli agricoltori. Dedicati ai più piccoli (ma non solo) ci saranno alcuni “giochi di una volta”, realizzati a mano e in legno, e il gazebo-laboratorio riservato ad attività, a misura di bimbe e bimbe, legate ai temi del mercato.

La giornata con Campagna Amica in piazza Stradivari si pone nell’ambito dell’iniziativa Le Quattro Stagioni di Cremona, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. L’orario previsto è dalle ore 9 alle 18:30. In caso di maltempo, o di forte afa, l’iniziativa potrebbe chiudersi con qualche ora d’anticipo.

Presso il mercato in piazza Stradivari proseguirà la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare proposta da Coldiretti, per portare l’Europa a cambiare strada sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola, con l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio.

L’obiettivo è raggiungere un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. La raccolta firme da mesi si sta svolgendo presso i mercati contadini di Campagna Amica e in tutte le sedi territoriali di Coldiretti. Un impegno – spiega Coldiretti Cremona – che ora si è esteso al web, con la possibilità di sottoscrivere la petizione in maniera digitale da parte dei cittadini. Basta collegarsi al sito https://eci.ec.europa.eu/049/public/#/screen/home e selezionare il proprio Paese di cittadinanza nel menu a tendina in giallo a sinistra. Si potrà quindi scegliere se compilare il modulo inserendo i propri dati con numero della carta d’identità o del passaporto oppure accedere direttamente con lo spid.

