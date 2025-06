Venerdì 6 giugno, alle ore 10, nella Sala dei Quadri del Palazzo Comunale, si svolgerà la cerimonia conclusiva del concorso intitolato all’artista cremonese Mario Coppetti, promosso dalla Fondazione Coppetti e rivolto agli studenti del Liceo Statale Manin. In tale occasione saranno annunciati i nomi degli alunni vincitori delle tre borse di studio messe in palio e si procederà con l’assegnazione delle stesse e degli attestati di partecipazione degli studenti che hanno preso parte all’iniziativa.

Il concorso ha tratto origine dalla proposta della Fondazione Coppetti di diffondere, tra le studentesse e gli studenti del Liceo Classico, non soltanto la conoscenza delle sculture del Maestro, ma anche il suo vissuto, i suoi valori e i suoi ideali, perché rimangano sempre vivi e attuali.

Tale idea ha preso forma in un progetto di formazione, sviluppato da un gruppo di docenti del Liceo “D. Manin” in collaborazione con la Fondazione Coppetti, che ha consentito a ventidue allievi di studiare e approfondire le testimonianze artistiche e l’impegno civile di Coppetti, che proprio all’interno del Consiglio Comunale ha trovato il luogo ideale per esplicitarsi come impegno per la libertà e l’uguaglianza di tutti i cittadini.

La cerimonia si inserisce nel programma degli eventi organizzati in occasione dei 160 anni del Manin e vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio Comunale, Luciano Pizzetti, dell’assessore alla Cultura, Rodolfo Bona, del Presidente della Fondazione Coppetti, Silvia Coppetti, della dirigente scolastica del Liceo Manin, Maria Grazia Nolli, e della referente del progetto, Laura Scolari.

