Su CR1 al via con le grandi serie Tv. La prima in programma, che inizierà sabato 7 giugno e proseguirà per 12 settimane, ogni sabato alle ore 21, è I Kennedy. Racconta la vita della celebre famiglia americana, i Kennedy, focalizzandosi soprattutto sulle figure di Joseph Kennedy Sr. e dei suoi figli, tra cui John F. Kennedy, Robert F. Kennedy e Edward Kennedy.

La serie esplora gli eventi politici e familiari che hanno segnato la loro esistenza, inclusi gli scandali, le tragedie e l’ascesa al potere. Attraverso le vicende di questa potente dinastia, la serie indaga le dinamiche familiari, le ambizioni politiche e i drammi personali che hanno influenzato il corso della storia degli Stati Uniti

ALCUNE CURIOSITA’

Il personaggio di John F. Kennedy è interpretato dall’attore Greg Kinnear, mentre Robert F. Kennedy è interpretato da Barry Pepper.

La produzione è stata girata in gran parte in Canada, ma cerca di ricreare fedelmente gli ambienti degli Stati Uniti degli anni ’50 e ’60.

La serie esplora anche le controversie legate alla figura del patriarca Joseph Kennedy Sr., un uomo d’affari e politico che ha avuto un ruolo controverso nella politica degli Stati Uniti.

