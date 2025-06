211 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Verranno celebrati oggi, giovedì 5 giugno, con una cerimonia in piazza del Comune a Cremona, organizzata dal comando provinciale dell’arma e trasmessa nel pomeriggio in diretta su Cr1 a partire dalle 17.25. In piazza saranno presenti le massime autorità civili, militari e religiose. Presente naturalmente anche il comandante provinciale dell’Arma colonnello Paolo Sambataro.

A raccontare la festa Eleonora Busi di CR1 e il tenente colonnello Alessandro Placidi del comando dei carabinieri di Cremona.

La festa dei carabinieri vuole commemorare la data in cui la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia d’oro al valor militare per la partecipazione dei Carabinieri alla prima guerra mondiale, cerimonia svoltasi, appunto, il 5 giugno 1920.

Durante la cerimonio verrà letto il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella e verranno consegnate alcune ricompense ai militari che si sono distinti in servizio. I ragazzi delle scuole Realdo Colombo e Vida canteranno l’inno di Mameli.

© Riproduzione riservata