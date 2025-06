Il Centro Commerciale Cremona Po presenta, per il secondo anno consecutivo, un importante evento dedicato alla sostenibilità ambientale ed alla solidarietà. Dal 20 al 23 giugno 2025, presso la galleria del Centro Commerciale, verrà allestito uno spazio dove tutti i clienti potranno donare i propri capi puliti e in buono stato che non utilizzano più ed in cambio ricevere gadget o gift card di Cremona Po (Maggiori informazioni su: www.cremonapo.it).

Anche per questo terzo appuntamento l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Humana People to People Italia, organizzazione non profit che grazie anche alla raccolta, selezione e vendita di abiti usati realizza progetti sociali e di tutela ambientale in Italia e nel mondo.

Humana Italia fa parte della Federazione Humana People to People presente in 46 paesi che ogni anno sostiene oltre 1.800 progetti di sviluppo, migliorando le condizioni di vita di 15 milioni di persone.

Il Centro Commerciale Cremona Po ancora una volta, conferma il proprio impegno concreto verso le tematiche ambientali e sociali, proponendosi come promotore di uno stile di vita più consapevole e rispettoso del pianeta. Un piccolo gesto può davvero fare la differenza.

